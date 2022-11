LIVE Spagna-Costa Rica 3-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | è iniziato il secondo tempo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51? Cross tagliato rasoterra di Ferran Torres dalla destra per Olmo, ottima diagonale di Fuller a chiudere. 49? Azione in ripartenza dellaavviata da Asensio, poi Pedri, liberatosi della marcatura difensiva, si lamenta con Dani Olmo che ha perso il pallone 48? Gavi serve Marco Asensio che dai venti metri calcia col suo sinistro, pallone alto sopra la traversa. 47?che è entrata con un atteggiamento più tranquillo. 46? INIZIA IL! 18.04 Giocatori in campo per il, ilsostituisce Martinez per Watson. 17.55 Spettacolare la prima frazione di gioco degli uomini di Luis Enrique: lainfatti conduce la partita ...