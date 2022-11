(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.04 Grazie per la cortese attenzione, ci vediamo domani per la seconda! Per il momento buon proseguimento di serata 23.02 Lanumero 1 dellasi chiude qui. Ecco la classifica finale 1 JamesCan 1:49.082 MattiaIta +0.04 3 Cyprien Sarrazin Fra +0.31 4 Daniel Hemetsberger Aut +0.43 5 Otmar Striedinger Aut +0.45 6 Johan Clarey Fra +0.487 ChristofIta +0.51 8 Stefan Rogentin Svi +0.52 9 Miha Hrobat Slo +0.62 9 Aleksander Aamodt Kilde Nor +0.62 13 Pietro Zazzi Ita +1.1017 DominikIta +1.2733 Guglielmo Bosca Ita +1.8143 Matteo Marsaglia Ita +2.2148 Matteo Franzoso Ita +2.2749 Florian Schieder Ita +2.3052 Nicolò Molteni Ita +2.3968 Giovanni Franzoni ...

... valevole per la Coppa del Mondo maschile 2022 - 2023 dialpino. La prova non avrà copertura televisiva, mentre non mancherà la consueta DIRETTAscritta su OA Sport. PROGRAMMA PRIMA PROVA ...OA Sport vi propone la DIRETTAscritta dell'allenamento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco 2022 - 2023. LIVE Sci alpino, prova Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA: Crawford svetta davanti a Casse, bene Innerhofer, Paris non forza