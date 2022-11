LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 76-76 | Eurolega basket in DIRETTA | supplementare a OAKA!

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78-78 Williams porta via la palla a un Jaiteh che legge male la situazione, Williams scappa e prende il fallo di Mickey: aggiuntivo. 76-78 JAITEH! Con la schiacciata! Inizia l’overtime, primo possesso. TOP SCORER –: Williams 21;: Ojeleye 19 Sbaglia Teodosic da tre, succede di tutto a rimbalzo, Lee centra il ferro da quasi 20 metri, ed è OVERTIME a OAKA. 76-76 Perso molto male Lee nella sua penetrazione, lasciato totalmente solo ed è parità a 11?6 dal termine. Time out Scariolo per portare la palla in attacco. Appoggio incredibilmente sbagliato da Jaiteh. E poi Hackett fa fallo a -24?1 su Lee, ancora uno da spendere. Bacon perso da tre sbaglia! Azione decisiva per la. Wolters prova a penetrare, fallo di ...

Il secondo si pone in relazione con la storia della stagione del, che ha perso 3 partite su 4 finora in casa e, in generale, è a quota 2 vittorie e 6 sconfitte, il che relega gli ...OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non perdersi davvero nulla.- VIRTUS BOLOGNA, EUROLEGA 2022 - 2023: PROGRAMMA MERCOLEDI' 23 NOVEMBRE 2022 Ore 20:00 ...L'ultimo posto in classifica del Panathinaikos con il record 2-6 dopo otto giornate di stagione regolare di EuroLeague non deve far pensare che questa sera per la Virtus Bologna sarà ...