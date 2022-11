LIVE Marocco-Croazia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | possesso sterile dei croati Leoni dell’Atlante che pungono in contropiede

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75? Cresce il dato delpalla della compagine di Dalic, con ilche sembra voler provarci soltanto in. 73? Forcing croato. Subito gran giocata di Livaja, che mette una palla morbidissima sul secondo palo costringendo Aguerd ad un salvataggio super. 71? Sostituzione: fuori un impalpabile Kramaric, entra una vecchia conoscenza delitaliano, ovvero Livaja. 70? Fitta rete di passaggi dei centrocampistiche però risulta. Modric e compagni non riescono a trovare alcun varco. 68? Ritmo del match che in questo avvio di secondo tempo si è notevolmente alzato. Pressione dei magrebini che non accenna a diminuire. 66? Sostituzione ...

GIRONE A OLANDA : 3 punti (differenza reti +2) ECUADOR : 3 punti (differenza reti +2)