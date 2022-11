LIVE Marocco-Croazia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | i Leoni dell’Atlante impongono lo stop ai vicecampioni del Mondo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:02 Programma del gruppo F che si completerà questa sera con Belgio-Canada.che continueranno alle 14.00 con Germania-Giappone. Termina qui la nostrascritta di. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport la più cordiale buona giornata. 13:01 65% il dato del possesso palla della squadra guidata da Dalic, che è andata al tiro per 7 volte, di cui due nello specchio. Stesso numero di conclusioni da parte del, che ha commesso ben 17 falli, a dimostrazione dell’aggressività messa in campo. 12:59 Pochissime le occasioni nitide da gol. Modric e Vlasic nel primo tempo hanno spaventato Bono, che ha poi salvato la porta dei...

All'Al Bayt Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Croazia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Bayt Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...Bene anche l'Ecuador, davanti con gli Oranje GUIDA AI MONDIALI - GIOCA A PREDICTOR- CROAZIA GIRONE A OLANDA : 3 punti (differenza reti +2) ECUADOR : 3 punti (differenza reti +2) ...La quarta giornata del Mondiale in Qatar si apre con l'esordio dei vice-campioni del mondo. La Croazia affronta il Marocco affidandosi al suo centrocampo di qualità capitanato da Modric. In campo dall ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Marocco-Croazia in diretta dal prepartita al risultato finale. Mercoledì 23 novembre ...