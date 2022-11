LIVE Marocco-Croazia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | fasi finali dell’incontro

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94? Fase finale del match favorevole al, che sembra essere molto più brillante degli avversari. 92? Dalic ha stravolto per intero il reparto offensivo dei suoi, senza però riuscire a trovare soluzioni utili ad andare al tiro. 90? Saranno 6 i minuti di recupero. 89? Sostituzione: fuori Perisic, entra l’ex Spezia Orsic. 88? Fallo tattico di Attiat-Allat che ferma la ripartenza di Juranovic. Il marocchino è graziato dall’arbitro, che non estrae il cartellino giallo. 87? Gruppo F di questiche risulta essere sulla carta uno dei più equilibrati. Pareggio che potrebbe accontentare entrambe le compagini. 85? Girandola di cambi che ha spezzettato il match in questa fase decisiva. Ritmi che dunque sono sensibilmente calati. 82? Sostituzioni ...

All'Al Bayt Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Croazia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Bayt Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...Bene anche l'Ecuador, davanti con gli Oranje GUIDA AI MONDIALI - GIOCA A PREDICTOR- CROAZIA GIRONE A OLANDA : 3 punti (differenza reti +2) ECUADOR : 3 punti (differenza reti +2) ...La quarta giornata del Mondiale in Qatar si apre con l'esordio dei vice-campioni del mondo. La Croazia affronta il Marocco affidandosi al suo centrocampo di qualità capitanato da Modric. In campo dall ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Marocco-Croazia in diretta dal prepartita al risultato finale. Mercoledì 23 novembre ...