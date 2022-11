LIVE Marocco-Croazia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | centrocampisti croati che faticano in costruzione

9 Entrato benissimo in partita Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina morde le caviglie degli avversari e fa subito ripartire i suoi. 7 Pericolo scampato dalla Croazia, con Lovren che ferma ...All'Al Bayt Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Croazia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Bayt Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...La quarta giornata del Mondiale in Qatar si apre con l'esordio dei vice-campioni del mondo. La Croazia affronta il Marocco affidandosi al suo centrocampo di qualità capitanato da Modric. In campo dall ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Marocco-Croazia in diretta dal prepartita al risultato finale. Mercoledì 23 novembre ...