LIVE Italia-Svizzera 3-0 | Europei curling femminile in DIRETTA | subito mano rubata da tre delle azzurre!

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.20: Una stonea punto dopo 4 tiri 19.17:DA TRE DALL’!!!! Errore di Paetz e 3-0 per le19.08: Due stone azzurre nella casa dopo 8 tiri del primo end 19.05: Una stone azzurra a punto, imprecisa lain avvio 19.01: Squadre sul ghiaccio per la presentazione. Tra poco inizia il match,per la18.58: Questa la formazione della: Alina Paetz, Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Briar Schwaller-Huerlimann 18.55: Laè già qualificata per le semifinali in virtùvittorie fin qui ottenute contro Lettonia, Svezia, Norvegia, Turchia, Ungheria e Scozia e ...