LIVE Italia-Svezia | Europei curling femminile in DIRETTA | vincere per continuare a sognare

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SPAGNA DIDALLE 14.00 LADI-SVIZZERA DIDALLE 19.00 8.52: Questa la classifica dell’Europeo quando mancano due turni alla fine: 1 Denmark 7 6 1 Q 1 Switzerland 7 6 1 Q 3 Germany 7 4 3 3 Italy 7 4 3 3 Norway 7 4 3 3 Sweden 7 4 3 3 Türkiye 7 4 3 8 Scotland 7 3 4 9 Hungary 7 0 7 >B 9 Latvia 7 0 7 >B 8.49: La squadra azzurra, che non può più sbagliare dopo le sconfitte contro Danimarca e Norvegia, è composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Camilla Gilberti (C.C. Lago Santo), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli ...

