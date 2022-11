LIVE Italia-Spagna 4-2 | Europei curling 2022 in DIRETTA | azzurri avanti dopo quattro end!

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIFEMMINILE DALLE 9.00 LADI-SVIZZERA DIFEMMINILE DALLE 19.00 15:06 Il punto azzurro è uno, l’resta comunque! 15:03 SI PROCEDE CON LA MISURAZIONE! L’è certa di aver portato a casa un punto, il giudice di gara entra sul ghiaccio a misurare perchè potrebbe esserne arrivato un secondo. 15:00 Bocciata azzurra che spazza via una stone spagnola, ma ne resta comunque un’altra a punto. 14:58 Adesso è laa ritrovarsi con due stone a punto. 14:56 Una bocciata azzurra spazza di fatto via tutte le stone presenti in casa, ...

