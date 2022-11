(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIFEMMINILE DALLE 9.00 LADI-SVIZZERA DIFEMMINILE DALLE 19.00 14:50 L’torna di mano nel quarto end. 14:47 Gran giocata deglicon l’ultima stone, arrivano due punti per la. 14:45 Arriva la prima bocciata spagnola, resta un punto azzurro, ma c’è molta confusione dentro la casa. 14:44 Quattro stone azzurre a punti, ladeve inventarsi qualcosa! 14:42 Diventano tre i punti azzurri! 14:39 Laboccia la nostra guardia, ma restano comunque due stone azzurre a punto. 14:37 Arman piazza una guardia a ...

OA Sport

Sul palco debutteranno per la prima voltai brani tratti da Salmo Unplugged, uscito il 3 ottobre su Amazon Music... Game Pass Ultimate e Xbox- Ricariche per Nintendo eShop - Abbonamenti Nintendo Switch Online ... per ogni acquisto effettuato attraverso i link forniti da IGNsi contribuisce con una ... LIVE Italia-Spagna 3-2, Europei curling 2022 in DIRETTA: gli iberici si avvicinano dopo il terzo end I dati Siae: 111.881 spettatori alla Trentino Music Arena. Quest’anno più incassi che nel pre-Covid nonostante un calo degli spettacoli ...Elena Giovanetti di smartclip Italia / RTL AdAlliance, approfondisce il tema dell’Addressable TV e di come le strategie su questo mezzo possono risultare particolarmente utili ai broadcaster europei ...