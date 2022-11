LIVE Italia-Spagna 3-0 | Europei curling 2022 in DIRETTA | mano rubata dagli azzurri nel secondo end!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIFEMMINILE DALLE 9.00 LADI-SVIZZERA DIFEMMINILE DALLE 19.00 14:39 Laboccia la nostra guardia, ma restano comunque due stone azzurre a punto. 14:37 Arman piazza una guardia a protezione dei due punti. 14:35 L’comincia il terzo round piazzando due stone dentro la casa. 14:33! Per pochissimo non riesce la giocata agli spagnoli e l’ruba un punto nel14:31 L’resta con due punti a segno quando manca solo l’ultima stone della ...