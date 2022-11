LIVE Germania-Giappone | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | sfida importante per il Gruppo E

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Lasi schiera con il 4-2-3-1 con Neuer in porta, Rudiger e Schlotterbeck coppia difensiva, Sule a destra e Raum a sinistra. Gundogan e Kimmich formano la coppia in mediana, mentre l’attacco leggero è formato da Muller, Musiala, Gnabry e Havertz. 13.37 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, prima partita delE deidi. 13.00 Ecco le formazioni ufficiali della(4-2-3-1): Neuer; Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz. Ct. Flick.(4-2-3-1): Gonda; Sakai, ...

Esordio Mondiale pere Giappone , che si affrontano nella prima gara del Gruppo E . Senza Sané, il ct tedesco Flick si affida al blocco Bayern Monaco con Muller punta centrale. Difesa "all'italiana" per il ct ...LE FORMAZIONI UFFICIALI: Neuer; Sule, Schlotterbeck, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Musiala, Muller; Havertz. Giappone : in arrivo.Nel match inaugurale del gruppo E, la Germania sfida il Giappone al Khalifa International Stadium. Le due squadre si affrontano per la prima volta in un Mondiale, tedeschi imbattuti nei ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Germania-Giappone in diretta dal prepartita al risultato finale. Mercoledì 23 Novembre ...