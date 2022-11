LIVE Germania-Giappone | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | debutto scomodo per la Nazionale di Flick

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 Ilfece una gran figura ainel 2018 in Russia: i nipponici passarono il girone ai danni del Senegal grazie alla regola del fair play e andò ad un passo dal battere il Belgio, trovandosi sul 2-0 a metà secondo tempo e venendo rimontato nel finale. 13.49 Il nuovo corso di Hansiha portato nuovi giovani in: vedremo se nascerà una generazione vincente come quella che è arrivata a trionfare nel 2014. 13.46che deve reagire all’eliminazione bruciante di quattro anni fa: l’alloradi Low uscì ai gironi sconfitta da Corea del Sud e Messico. 13.43 Ilrisponde a specchio con il 4-2-3-1: Gonda in porta, Sakai e Nagatomo terzini, Yoshida e ...