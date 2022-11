LIVE Germania-Giappone 1-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | impresa storica dei nipponici | ribaltata la Mannschaft!

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.03 Dopo 60 minuti di totale controllo, laha staccato la spina: ilcon coraggio e qualità dalla panchina ha trovato il pareggio con Doan e l’incredibile sorpasso con Asano. FINISCE LA PARTITA!!!! ILBATTE CLAMOROSAMENTE 2-1 LA!!! La seconda grande sorpresa di questo Mondiale dopo la caduta dell’Argentina. 98? Ilriesce a spazzare in angolo con Endo! Ipnotizzato Sule. 97? Sale anche Neuer sull’ultima punizione per saltare di testa. 96? Ilè tutto nella propria metà campo a proteggere il risultato. 95? GORETZKA! Destro di poco largo sulla sponda di Rudiger. 94? Conclusione cestinata da Rudiger: largo il suo destro. 93? Fullkrug cerca il contatto e accentua ...

Esordio Mondiale pere Giappone , che si affrontano nella prima gara del Gruppo E . Senza Sané, il ct tedesco Flick si affida al blocco Bayern Monaco con Musiala sulla sinistra e Muller sulla trequarti a supporto ...Al Khalifa International Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Giappone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Khalifa International Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...La Germania protesta contro il divieto di utilizzare la fascia One Love, in sostegno alla comunità Lgbtq+.. Prima dell'inizio del torneo, è arrivato lo stop della Fifa. Il presidente della federcalcio ...Prima sfida in un Mondiale tra Germania e Giappone, che si affrontano nella loro gara d'esordio nel gruppo E. In avvio gol annullato a Maeda per fuorigioco, alla mezz'ora sblocca Gundogan su rigore pr ...