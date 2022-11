LIVE Germania-Giappone 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | partenza diesel dei tedeschi

Leggi su oasport

28? GUNDOGAN! Tiro debole e centrale: Gnabry era solo sulla sinistra. 27? Tanto possesso per la squadra di Flick, ma poca sostanza. 25? Breve check del VAR per un possibile rigore per la, ma non c'è il tocco di mano di Yoshida. 23? Il risultato non si sblocca e i ritmi non sono altissimi: tutt'altro che convincente ladella. 22? Ci prova Itakura a staccare di testa: il pallone esce debolmente a lato di Neuer. 21? Rudiger si addormenta, ma rimedia e mette in angolo sul pressing di Maeda. 20? MUSIALA! Destro respinto da Gonda: bell'intervento del portiere. 18? Buona giocata di Havertz: ma chiude Yoshida di testa sul traversone. 16? RUDIGER! Colpo di testa fuori di poco:vicini al vantaggio. 14? Buon break di ...