LIVE – Belgio-Canada | Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) All’Ahmed bin Ali Stadium è tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della prima giornata del girone F del Mondiale di. Ad affrontarsi sono i diavoli rossi delcon qualche ko tra le sue fila, tra cui Lukaku, contro i meno quotati nord americani del Ct John Herdman. Il fischietto del match di oggi sarà lo zambiano Janny Sikazwe. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Si gioca alle 20:00 di mercoledì 23 novembre. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5(Ore 20:00) SportFace.