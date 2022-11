LIVE Belgio-Canada 1-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | Red Devils amministrano la situazione nel secondo tempo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63? Buchanan spreca un’ottima occasione, il suo destro finisce ampiamente sopra la traversa. 62? Esce il capitano delHazard, al suo posto entra Trossard. 60? Eustaqio calcia una punizione che finiscemente fuori. 58? Prime sostituzioni per il: Larin e Kone prendono rispettivamente il posto di Hoilett e Hutchinson. 57? Fioccano le ammonizioni per il: cartellino giallo anche per Onana. 56? Ottimo intervento difensivo di De Bruyne. 55? Primo corner delper i nordamericani. 54? Calcio di punizione da posizione interessante per il. 53? Brutto fallo di Meunier, arriva un cartellino giallo per il numero 15 del. 50? Eustaquio ...

All'Ahmad bin Ali Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra Belgio e Canada: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Belgio e Canada in campo, inni. Termina un primo tempo bellissimo tra Belgio e Canada con i Diavoli Rossi in vantaggio per 1-0. Passivo immeritato per il Canada che ha condotto in lungo e in largo la gara, ha sbagliato un calcio di