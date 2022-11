LIVE Belgio-Canada 0-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | nordamericani indemoniati | pesa il rigore sbagliato da Davies!

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32? ALTRA GRANDE OCCASIONE! David si trova praticamente solo di fronte alla porta, ma perde l’attimo e si fa recuperare dalla difesa belga. 30? ANCORA COURTOIS! Cannonata di destro di Johnston, ma il portiere belga si fa trovare pronto! 28? Le statistiche parlano chiaro: 9 conclusioni per il, contro le 2 del, fino a questo momento è un vero e proprio dominio! 27? HUTCHINSON! Ottima azione individuale di Davies, che serve un ottimo pallone ad Hutchisnon, quest’ultimo ha spazio, prova il destro, ma la palla finisce abbondantemente fuori. 25? Ancora una scelta non particolarmente azzeccata di De Bruyne, il suo cross viene facilmente letto dalla difesa avversaria. 24? Calcio d’angolo per il. 23? OCCASIONE CLAMOROSA! Controllo non perfetto di ...

All'Ahmad bin Ali Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Canada: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Ahmad bin Ali Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...Fischio d'inizio alle 20 , su Calciomercato.com la diretta di- Canada . FORMAZIONI UFFICIALI: Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; De ...Se stai leggendo questo articolo sei interessato a sapere dove vedere Belgio Canada in streaming gratis. La gara è valida come ultima partita di giornata del quarto giorno dei… Leggi ...BELGIO (3-4-3): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Tielemans, Batshuayi, Eden Hazard. A disp. Casteels, ...