Agenzia ANSA

L'attività scaturisce dalla denuncia di un ex dipendente, di origine straniera,dall'azienda per essersi recato al Pronto Soccorso a causa di un grave infortunio sul lavoro. Anche dalle ...Apprendista, la furia della Cgil: 'Il gruppo pensa solo ai profitti'l'annuncio del licenziamento dell'apprendista è scesa in campo la Cgil che ha accusato il gruppo Iren di pensare ... Licenziato dopo infortunio, oltre 50 operai sfruttati in azienda - Marche Nell'ambito di un'operazione anti-caporalato nel Fermano, denominata "Tempi supplementari", il Gruppo di Fermo della Guardia di finanza ha scoperto in un'azienda operante nel settore agroalimentare, o ...Sanremo. Si presenta in azienda per iniziare il turno di lavoro ma scopre di essere stato licenziato dalla polizia che lo invita a tornarsene a casa. E’ la paradossale situazione in cui è venuto a tro ...