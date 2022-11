(Di mercoledì 23 novembre 2022) Se non leggo, non ottengo la parte? ". Cameron ha risposto: " Oh, sì. Avanti. Questo è un film gigantesco che richiederà due anni della mia vita e tu te ne andrai a fare altre cinque cose mentre io ...

Riesci a immaginare Titanic senzaÈ davvero difficile farlo, e pensare che l'attore stava per non ottenere il ruolo che l'ha trasformato in una star mondiale. A rivelarlo ora è il regista della fortunata pellicola ...Hollywood nel 2019, ambientato nella Hollywood degli anni '60, con protagonisti, Brad Pitt e Margot Robbie. Leonardo DiCaprio stava per perdere il ruolo di Jack in "Titanic" - News Mtv Italia Ecco perché i fan hanno seriamente rischiato di avere Titanic con un Jack molto diverso da quello iconico di Leonardo DiCaprio.Il primo incontro tra James Cameron e Leonardo DiCaprio non è andato poi così liscio, il giovane attore ha rischiato di perdere il ruolo di Jack in Titanic perché non voleva sottoporsi all'audizione.