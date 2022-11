Leo | “Sarà una tregua fiscale per 19 milioni di italiani Sull’evasione non abbassiamo la guardia”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) «Con lavogliamo instaurare un rapporto non più conflittuale col contribuente e smaltire il magazzino crediti dell’Agenzia delle entrate, che ha raggiunto 1.132 miliardi, di cui solo una minima parte esigibile: intervistato dal Corriere della Sera, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, illustra la manovra e la nuova stagione per i contribuenti. «Quelli che hanno cartelle pendenti sono 19». Leo sulla necessità della: “in ginocchio per il Covid” «Ecco perché – spiega Leo – cancelliamo le cartelle fino a mille euro notificate fino al 2015, mentre per le altre si dovrà pagare tutto, ma in cinque anni, senza sanzioni, aggi e interessi». In merito alla, ...