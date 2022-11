Legge di bilancio 2023 | ecco il testo della manovra Meloni

Bergamo 23 novembre 2022 "Nel trasporto pubblico locale non c'è ancora la cifra finale e non voglio dare numeri, ma contiamo che ci siano almeno 500 milioni. Dai 500 in su, mettiamola così". Lo ha ...Il progresso arriva nella seduta successiva alla presentazione delladidel nuovo governo italiano. La flessione dei rendimenti dei titoli italiani risulta a fine giornata la piu' ...La legge di Bilancio è costellata di condoni fiscali grandi e piccoli. Il più noto è la cancellazione tout court delle cartelle esattoriali fino a mille euro e ricevute entro il 2015. Secondo il gover ...Lo stanziamento aumenta del 50% nel primo anno di vita del bambino e sempre del 50% per le famiglie con tre o più figli ...