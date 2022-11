Le nuove rotte migratorie che spaventano Italia ed Europa

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Non solo la rotta libica e non solo il fronte del Mediterraneo. Ci sono altre aree di transito dei migranti che stanno mettendo a dura prova l’in queste settimane e che, in previsione futura, potrebbero rappresentare ulteriori elementi di preoccupazione. A partire dalla rotta balcanica. Proprio quella che tra il 2015 e il 2016 InsideOver.