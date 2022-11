Le mutate esigenze degli italiani nell’acquisto degli immobili

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Come sono cambiate lequando si tratta di cambiare casa? Vediamo come è cambiato il metro di misuradiIl mercatoare in Italia si configura come un settore piuttosto vivace. Soprattutto si sta recuperando dopo la pandemia, che aveva segnato una certa battuta d’arresto. Dopo l’emergenza Covid glisi sono rimessi a cercare una nuova casa. Soprattutto molto ambito è avere una prima casa di proprietà, sentita sempre come un bene rifugio di cui non si potrebbe fare a meno. Tuttavia non bisogna trascurare nemmeno l’esigenza di avere una seconda casa, visto che ci sono 700.000 famiglie che si stanno attivando proprio per cercare una seconda abitazione. Ma sono cambiate le ...