Le guerre perdute di Jurij Beljaev

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Giovanissimo, ventunenne, il freelance francese Pierre Sautreuil parte per l’Ucraina non appena iniziano i moti separatisti organizzati dai russi negli oblast di Doneck e di Lushansk. Oggi ci sembr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti