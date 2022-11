Le divertenti foto di Behati Prinsloo con il pancione in pose bizzarre

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 23 novembre 2022)è incinta del terzo figlio da Adam Levine. A distanza di due mesi dallo scandalo che ha coinvolto il frontman dei Maroon 5, accusato di aver tradito la moglie dall’influencer Summer Stroh (al suo video virale hanno fatto seguito le testimonianze di altre donne), la supermodella namibiana è apparsa su Instagram in un divertente serviziografico, dove ha mostrato ilin crescita in. La 34enne ha dedicato a questo shooting ben tre post social. Nelle immagini in stile polaroid, la si può vedere indossare abiti da casa succinti, come una canotta sottile, sollevata in modo da esporre la sua biancheria intima e ilnudo. Vi raccomandiamo... Chi è Sumner Stroh, ...