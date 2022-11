Lazio | nuova chance per il giocatore | tornerà titolare con il Bologna?

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Secondo il Corriere dello Sport, il portiere della, Luís Maximiano, avrà un’altradadopo l’orribile esordio in campionato contro il, durato solamente 6 minuti a causa di un’uscita superficiale fuori area che comportò il cartellino rosso per il portiere. Luis Maximiano PortiereDall’esordio in campionato, il portiere portoghese non trovò più spazio, grazie anche alle ottime prestazioni di Provedel, l’attuale portieredei biancocelesti. La data per il ritorno daIl quotidiano romano afferma che rivedremo Maximianotra i pali dellail 19 gennaio, quando i capitolini sfiderannomente il, però in Coppa Italia. ...