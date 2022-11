L’Arabia Saudita ha fatto l’impossibile

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Non sono passati nemmeno 80 minuti del quinto Mondiale di Lionel Messi e l’Argentina è già sull’orlo del baratro. Con disperazione un’intera Nazionale, un’intera Nazione, guarda al suo numero dieci, che si è sistemato la palla sulla sua mattonella poco fuori l’area di rigore, per una punizione che sembra perfetta per il suo sinistro. Non so se è un’impressione mia, ma è una situazione che ciclicamente si ripropone a ogni Mondiale da ormai 16 anni, da quando fece il suo esordio con l’Albiceleste in Germania. Forse è per questo che Messi non sembra particolarmente preoccupato, ha solo il sopracciglio destro alzato come un investigatore che sta per capire che c’è qualcosa che non quadra. È anche vero che Messi non sembra mai veramente preoccupato. “La storia di Messi ai Mondiali è la storia di un uomo che cade da un palazzo di cinquanta piani, e mano a mano che attraversa un Mondiale, ...