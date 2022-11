Ladispoli | entro il 23 dicembre le osservazioni al Pua

(Di mercoledì 23 novembre 2022)– L’Amministrazione dirende noto che a decorrere dal 23 Novembre 2022 e per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, il “Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.)” adottato ai sensi dell’articolo 46 della Legge Regionale n.13/2007 con D.C.C. n.38 del 25.10.2022 è a disposizione del pubblico, presso l’Ufficio Demanio Marittimo e Fluviale – Pianificazione e Tutela della Costa dell’Area Polizia Locale del Comune di, sede Viale Mediterraneo n.42. Chiunque può prendere visone della proposta del piano e presentare le propriein forma scritta , anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi; la presentazione delledovrà pertanto essere effettuata èil termine 23/12/2022; Le eventuali ...

