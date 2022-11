L' acquacoltura norvegese punta su sostenibilità e qualità

Leggi su liberoquotidiano

Dall'acqua dolce al mare, nei fiordi profondi del Nord della Norvegia. L'allevamento del salmone nel paese nordico avviene attraverso un processo disicura e sostenibile fatto di regolamenti severi su certificazione e gestione degli impianti. Il salmone vive in mare ma si riproduce in acqua dolce. Dopo la fecondazione delle uova, l'embrione viene tenuto in acqua dolce per 60 giorni fino alla schiusa. Quindi, cresce per 16 mesi quando può essere trasferito in mare. Qui viene tenuto in gabbie galleggianti per circa 14-22 mesi fino a quando raggiunge un peso che va dai quattro ai sei chilogrammi. Gli impianti di allevamento sono situati nei fiordi profondi, con un flusso naturale di acqua marina fredda e ricca di ossigeno, ambiente ideale per il salmone atlantico. Arrivato a cinque o sei kg di peso, viene portato in uno ...