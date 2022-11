La vita e i sogni dei tifosi nei racconti di Di Salvo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Parlare di calcio, o meglio del proprio amore per il Napoli, mescolando realtà e fantasia è davvero una bella idea. Ed è quello che ha fatto Roberto Di, avvocato napoletano, con la raccolta diintitolata “Tifo,e Fantasia (trentadi passione azzurra)”. Pubblicata in una incantevole edizione per i tipi prestigiosi di Grimaldi e C. Editori. Ogni racconto dei trenta è costruito intorno ad un evento reale, legato magari ad una partita o ad un giocatore del Napoli, ed è arricchito con voli di fantasia. La prosa è chiara e godibile. Cosa non da poco in un mondo che talvolta fa della scrittura criptica un mantra. Insomma il libro si legge se vuoi tutto d’un fiato. O, se più ti aggrada, centellinando unno al giorno. E l’autore ci dice “di domenica in domenica sono nati, ...