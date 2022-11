(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dopo due vittorie consecutive, lasi ferma in Eurolega perdendo ad Atene contro ildopo un tempo. Peccato perché la squadra di Bologna ha avuto a lungo in mano la ...

La Gazzetta dello Sport

Avanti di 8 grazie a 5 punti di fila di Semi Ojeleye, lasubisce un parziale di 17 - 2 fatto dalle triple di Walters, Lee e Derrick Williams e per il Panathinaikos sorpassa e allunga fino al +...Si riprende subito Ankara , chesul finale con i soliti Bouteille e Grant e trova il +8 ... CRAWFORD 7 " Ancora caldo dopo il match contro lachiude con un ottimo 44% dall'arco e con un ... La Virtus sprinta, poi si fa riprendere: al supplementare vince il Panathinaikos Dopo due vittorie consecutive, la Virtus si ferma in Eurolega perdendo ad Atene contro il Panathinaikos dopo un tempo supplementare. Peccato perché la squadra di Bologna ha avuto a lungo in mano la ...Prima sconfitta stagionale per i bianconeri costretti subito a rincorrere, il break decisivo nel secondo tempo in cui Padova va anche sul +21. Le basse ...