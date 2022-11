La storia di Giuliana | “Rinata grazie a un centro antiviolenza”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Vivo una nuova vita e spesso lavoro prendendomi cura di chi ne ha bisogno”.(nome di fantasia), 55 anni, vive in un comune della provincia di Napoli e alla vigilia del 25 novembre, quando si celebra la Giornata mondiale per la eliminazione della violenza sulle donne, racconta gli episodi di maltrattamenti e di continue offese, ricevute dall’ex marito dal quale oggi è separata. Violenze avvenute anche in presenza dei figli. Un motivo non c’era: si trattava di offese gratuite. “Perché non hai ancora cucinato? mi chiedeva. E ancora: Sei un’ignorante! e poi partivano pugni o schiaffi” racconta“Mi accorsi ad un certo punto che lui aveva una vita privata tutta sua, non voleva neanche che io andassi a lavorare o a scambiare due parole con i miei parenti. Insomma, mi considerava a tutti gli effetti ...