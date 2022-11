La Spagna travolge Costa Rica | 7-0 | le furie rosse fanno tremare il Mondiale

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lalanel suo esordio del, imponendosi con un netto 7-0 e lanciando un chiaro segnale a tutte le pretendenti alla vittoria finale. Nello stadio Al Thumama di Doha dominio totale da parte della squadra di Luis Enrique, che chiude i conti già nel primo tempo con le reti di Dani Olmo, Asensio e Ferran Torres, trovandone poi altre quattro nella ripresa ancora con Torres, Gavi (primo classe 2004, nonchè giocatore spagnolo più giovane a segnare in una gara dei Mondiali), Soler e Morata. Larisponde così all'impresa del Giappone contro la Germania, preparandosi adesso per il big match contro i tedeschi che già potrà dire tanto sulle sorti del Gruppo E. Primo tempo assolutamente a senso unico quello tra spagnoli e ...

LaCosta Rica nel suo esordio del Mondiale. Si impone con un netto 7 - 0 e lancia un chiaro segnale a tutte le pretendenti alla vittoria finale. Nello stadio Al Thumama di Doha, dominio ...Oggi vive ine lavora come cameriera, dopo aver rinunciato all'abito ma non alla musica, ... un disco (Sister Cristina) nel 2014, fino al successo travolgente (che cioèil pubblico, ma ...Esordio a dir poco pazzesco della Spagna di Luis Enrique. La Roja ha travolto una Costa Rica incapace di reagire. La squadra di Suarez non è riuscita addirittura mai a tirare in porta. TROPPA SPAGNA – ...All’Al-Thumama Stadium gra de prova della squadra di Luis Enrique: decidono una doppietta di Torres e i gol di Olmo, Asensio, Gavi, Soler e Morata Troppo forte la Spagna per il Costa Rica , la Naziona ...