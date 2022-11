La Spagna ritrova il successo all’esordio Mondiale dopo 16 anni Spazzato via un Costa Rica inerme

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Laesordisce ai Mondiali di Qatar 2022 nel miglior modo possibile, rifilando un netto e perentorio 7-0 su un modestissimo. Gli uomini di Luis Enrique sono stati bravi a mettere la gara in discesa sin dall’inizio, sbloccando il punteggiosoli undici minuti con la rete di Dani Olmo, per poi raddoppiare dieci minuti più tardi con Asencio; Ferran Torres, invece, ha permesso alla sua squadra di andare a riposo sul 3-0. Nella ripresa gli iberici hanno giocato sulle ali dell’entusiasmo, incrementando lo scarto in maniera importante con la seconda marcatura di Ferran Torres ed i gol di Gavi, Soler e Morata. Una partita a senso unico, dunque, che ha messo in discesa il percorso verso la qualificazione agli ottavi degli spagnoli, impegnati in un girone estremamente complicato in cui ci sono anche Germania ...

