La Spagna passeggia | 7-0 al Costa Rica

(Di mercoledì 23 novembre 2022) AGI - Latravolge lanel suo esordio del Mondiale, imponendosi con un netto 7-0 e lanciando un chiaro segnale a tutte le pretendenti alla vittoria finale. Nello stadio Al Thumama di Doha dominio totale da parte della squadra di Luis Enrique, che chiude i conti già nel primo tempo con le reti di Dani Olmo, Asensio e Ferran Torres, trovandone poi altre quattro nella ripresa ancora con Torres, Gavi (primo classe 2004, nonché giocatore spagnolo più giovane a segnare in una gara dei Mondiali), Soler e Morata. Larisponde così all'impresa del Giappone contro la Germania, preparandosi adesso per il big match contro i tedeschi che già potrà dire tanto sulle sorti del Gruppo E. Primo tempo assolutamente a senso unico quello tra spagnoli eni: le Furie Rosse ...

... ma si scorge, nei discorsi della gente e negli occhi di chia bordo piazza quel filo di ...i tifosi di 'casa' possano vivere l'evento dell'anno come se si trovassero anche loro in, in ...Laè stato il Paese individuato dalla produzione dove girare la maggior parte delle scene. ... La principessa Rhaenyra, figlia del re Viserys ed erede al trono, nel primo episodio,in ...La Spagna mette in chiaro le cose fin dall’esordio infliggendo una durissima sconfitta a un Costa Rica mai in partita e mandando un messaggio alle rivali per il titolo. La squadra di Luis Enrique è un ...Dominio totale della squadra di Luis Enrique che chiude la partita già nel primo tempo con i gol di Dani Olmo, Asensio e Ferran Torres ...