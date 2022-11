La sociologa Morlicchio | “C’è indifferenza e disgusto per i poveri | ma ora anche il ceto medio rischia Il reddito di cittadinanza è un investimento sociale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Quando Enrica, una quindicina d’anni fa, comeha deciso di specializzarsi nella ricerca sulla povertà e sulle disuguaglianze, un collega le disse con sufficienza che stava prendendo una cantonata, dato che iin questa parte di mondo non esistevano più. Oggi invece il lavoro non le manca. È professoressa ordinaria all’Università Federico II di Napoli e per Il Mulino ha appena pubblicato, insieme a Chiara Saraceno e David Benassi, il saggio La povertà in Italia, ricco di numeri e analisi. «Oggi i soggetti a maggior rischio di povertà nel nostro Paese sono i minori», denuncia dati alla mano. Tema guarda caso scomparso dal dibattito suldi, forse perché a loro non si può rinfacciare il “divano”. Conversando con lei si capisce come quei politici che si ...