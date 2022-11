La Russia “stato terrorista” | passa la risoluzione ma scoppia un caso Il M5S al Parlamento europeo annuncia | “Noi così non la votiamo” Lega | invece | a favore

Il Parlamento europeo approva la risoluzione per riconoscere la lacome 'sponsor del terrorismo'. La risoluzione, adottata con 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astensioni, sottolinea che gli attacchi e le atrocità intenzionali delle forze russe, la ...... riconosce, alla luce di quanto precede, che laè unosostenitore del terrorismo e unoche fa uso di mezzi terroristici". La risoluzione non legislativa è stata adottata con 494 ...STRASBURGO - Il Parlamento europeo approva la risoluzione per riconoscere la la Russia come "stato sponsor del terrorismo". La risoluzione, adottata con 494 voti favorevoli, 58 contrari e ...Il Parlamento ha adottato mercoledì una risoluzione sugli ultimi sviluppi della brutale guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. I deputati ...