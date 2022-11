La «Russia Stato terrorista» imbarazza il Pd | al Parlamento europeo tre dem votano contro

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ci sono anche gli eurodeputati Pd, Massimiliano Smeriglio, Pietro Bartolo Andrea Cozzolino, fra gli italiani che oggi hanno votatola risoluzione delsullacome «». La circostanza ha evidenti risvolti politici per un partito sempre pronto a puntare l’indicei presunti filo-putiniani e anti-atlantisti del centrodestra. Alla prova del voto, infatti, mentre tutti gli esponenti di Lega, Forza Italia e FdI hanno votato a favore, nel Pd si sono aperte crepe che rischiano di diventare voragini. Anche perché non si possono non leggere nella cornice del congresso e del tema centrale dell’alleanza o meno con il M5S, la cui posizione sull’Ucraina è nota (ma che stavolta si è rivelata più moderata di quella dei due esponenti ...

Con 494 sì, 58 no e 44 astensioni, c'è l'ok, da parte del Parlamento Europeo, alla mozione che dichiara launosponsor del terrorismo. Lo ha reso noto, in un tweet, l'Europarlamentare ......criticato la risposta iniziale dell'Italia alla minaccia delladi Vladimir Putin di invasione dell'Ucraina. Il governo italiano 'a un certo punto ha semplicemente detto che non sarebbe...Nelle stesse ore in cui il Parlamento europeo votava la risoluzione che definisce la Russia uno Stato terrorista, i servizi web dell'assemblea a Strasburgo si sono inerrotti per un attacco ...La Duma russa ha approvato in seconda lettura una legge anti Lgbt, che vieta la propaganda di relazioni sessuali non tradizionali e pedofilia», oltre che la diffusione di informazioni a carattere Lgbt ...