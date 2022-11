La Russia pronta a espandere l' export di fertilizzanti | ecco il perché di questa decisione

In Terris

Laa espandere le esportazioni di fertilizzanti e a collaborare con tutti i partner in questo settore: lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con il capo ...Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Mosca èad aumentare le esportazioni di fertilizzanti e a lavorare con tutti i partner in questo settore. 'Siamo pronti ad espandere questo lavoro con tutti i partner senza alcuna eccezione', ha detto ... Guerra in Ucraina: “Russia pronta a discutere con Ue le modalità di uscita dalla crisi” La Cina smette di comprare il petrolio russo Presto per dirlo, ma secondo un’analisi di Bloomberg i compratori cinesi di greggio targato Mosca hanno «messo in pausa» le ...ARRIVA IN SERIE A - Fra i primi campionati pronti a recepire questa novità ... Tuttosport in realtà riporta un dato che va in controtendenza: rispetto ai Mondiali di Russia 2018, i primi in cui fu ...