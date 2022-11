La reazione di Dembélé quando gli dicono che la Germania ha perso col Giappone VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’attaccante del Barcellona e della Nazionale francese, Masour Ousmane, ha parlato in conferenza stampa. Ha dichiarato di voler lasciare un segno nel Mondiale in Qatar dopo anni difficili che ha vissuto. La Francia è stata campione del mondo nel 2018. “Cosa è cambiato in te dal 2018? Molte cose. Ho avuto anni difficili, tre o quattro stagioni.confrontiamo la partita del 2018 e quella di martedì contro l’Australia, ci sono stati molti cambiamenti. Sono tornato da un anno e mezzo senza infortuni. Sono diventato un po’ più grande, più maturo nel gioco e fuori dal campo. Sono ambizioso, voglio iniziare le partite, voglio essere protagonista di questo Mondiale, segnare. Sei stato spesso criticato per il tuo stile di vita, lo hai cambiato? Sì, penso che tra i 19-20 anni e i 25 anni cambi. Penso che dovremmo cancellare questa domanda perché ...