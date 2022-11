La protesta delle Ong contro il piano di Italia e Ue per regolare l’afflusso di migranti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Laversa gestione del caso Ocean Viking è stata la scintilla, ma la volontà di intervenire sui salvataggi in mare covava da tempo sotto la cenere. «Regolamentare l’attivitàOrganizzazioni non governative» è l’obiettivo dichiarato del governono, che trova parzialmente sponda anche a Bruxelles. Ma alle Ong «non servono nuove regole», sostengono i rappresentanti di Sos Mediterranée, Medici Senza Frontiere, Mission Lifeline, Sea-Watch e Open Arms, approdati a Strasburgo in vista di un dibattito sul tema al Parlamento europeo. La posizionena è stata espressa in maniera netta al Senato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «La presenza di assetti navaliOng in prossimitàcoste libiche continua a rappresentare un fattore di attrazione». È il ...