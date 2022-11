La presunta amante di Al Bano parla di tre anni di relazione | lo scontro in tv

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Alha avuto un’? Per treil cantante ha avuto unacon l’avvocatessa spagnola Patricia Donoso? Un momento amaro per il cantante di Cellino San Marco, a causa di una donna ma questa volta non si tratta di Romina Power né di Loredana Lecciso. E’ un gossip che nessuno si aspettava, nemmeno Al, di questasi vocifera da un po’ di tempo e lui ha volutore in tv con la Donoso, la donna che dice di essere stata con lui per tre lunghi. Tutto è andato in onda nel programma Salvame Deluxe su TeleCinco: Alpresente in studio, Patricia Donoso al telefono. A fare da moderatore il conduttore Jorge Vazques ma l’armistizio non è stato firmato, sembra sia solo l’inizio ...