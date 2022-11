La Pagella | i voti degli ‘italiani' ai mondiali

Leggi su agi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) AGI - Croazia-Marocco si blocca sullo 0-0. Una diga insuperabile il viola Sofyan Amrabat, da 6,5 in. Prestazione sufficiente per Marcelo Brozovic e Mario Pasalic. Delude e si infortuna il trequartista del toro Nikola Vlasic. Martin Erlic l'unico a rimanere per 90 minuti in panchina.AMRABAT (MAROCCO) 6,5: Conferma il suo ottimo inizio di stagione con la viola agendo da perno di centrocampo nel Marocco. Recupera una marea di palloni e oscura per tutta la partita il fortissimo trio di centrocampo croato. Ringhia per 90 minuti su Modric, che esausto commette ai suoi danni un fallo di frustrazione nel finale di primo tempo. Si trova a proprio agio nell'intercettare e spazzare, ma se la cava decorosamente anche in cabina di regia. Salva a pochi centimetri dalla linea di porta un tiro a botta sicura di Lovren. Indispensabile.BROZOVIC (CROAZIA) 6: Come ormai spesso ...