La nuova opera teatrale di Joan Magrane e Marc Rosich

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il compositoree il registahanno scritto unabasata sulle scene d'amore di Tirant e Carmesina, i protagonisti del classico medievale 'Tirant lo Blanc' diot Martorell.(Premio Regina Sofia per la Composizione) e(che nel 2007 aveva già adattato il romanzo medievale per la fortunata produzionedi Calixto Bieito) partono dalla seduzione e dalla sensualità come ingranaggio drammatico. Nelle loro mani un'dal carattere intimo, con solo tre cantanti in scena e una formazione musicale ridotta.