(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov – Tra le più gravi distorsioni arrecate dall’euro alla nostra economia ve ne sono un paio davvero notevoli. Due distorsioni 1) Il cambio fisso tra unapiù forte dell’euro come il marco tedesco ed una più debole dell’euro come la lira italiana, ha generato un problema di competitività nell’interscambio con l’estero: vantaggio per le aziende tedesche e svantaggio per quelle italiane, senza che il meccanismo di libera fluttuazione del cambio arrecasse più una compensazione. L’esito obbligato della fine della flessibilità del cambio è stato quello della “flessibilità dei salari” con la contrazione dei redditi da lavoro dipendente. Un capolavoro di imbecillità che la saggezza del Governatore della Banca d’Italia Paolo Baffi aveva già smascherato nel 1989: «La storiaria d’Europa ci rivela che, ogni qual volta la parità di cambio è ...

Il Primato Nazionale

Il ministro dell'Economia Giorgetti però ha detto varie volte che non è possibile trasformare i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi in una; quindi, è abbastanza difficile un ...... anche perché il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in più occasioni ha ribadito che non è possibile trasformare i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi in una. Il ... La moneta fiscale contro la crisi economica Per il semplice fatto che per coloro che non hanno disponibilità finanziaria e/o capienza fiscale nella propria futura IRPEF ... non coincide nemmeno con il problema della creazione di una moneta non ...Il governo è intenzionato a fare una sanatoria per l'anno prossimo sul rientro dei capitali all'estero. Difficile però che si intervenga su contante e ...