(Di mercoledì 23 novembre 2022) La novità inaspettata: . Tutte le informazioni utili da conoscere. Purtroppo la pandemia di Covid-19 non è finita. Nelle ultime settimane i contagi sonoti a salire un po’ ovunque e con essi stannondo anche le misure di precauzione, almeno. Non siamo più alle forti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia ANSA

Sicuramente sarebbe tornato utile durante i mesi di pandemia, quando tutti indossavano lae Face ID era praticamente inutilizzabile. Novità anche per il comparto fotografico . Dopo aver ......social un video che ritrae due donne bloccate e portate via con la forza perché senza. ... A Guangzhou, città da 3,7 milioni di persone, tuttoa essere chiuso. La città ha annunciato che ... Covid: il Brasile torna a consigliare l'uso della mascherina - Salute & Benessere La novità inaspettata: la mascherina torna obbligatoria su alcune navi da crociera, ecco tutte le informazioni utili da conoscere ...In settimana la decisione: il Comune starebbe valutando di spostare l’evento ai Fori perché il Circo Massimo sarebbe meno agevole in caso di pioggia. L’assessore al Turismo Onorato: «Serata di intratt ...