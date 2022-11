La manovra? Un giallo di Agatha Christie Lite sulle coperture Ballano 10 mld

Affaritaliani.it

Siamo a quota 25 miliardi, e gli altri 10 Da dove arrivano Ildella2023. Potrebbe essere il titolo di un successo, un vero best seller, di Agatha Christie, se la famosissima scrittrice britannica fosse ancora viva. La Legge di Bilancio , la prima ...Sui singoli punti inseriti nell'impianto dellaora si apre la discussione e per la conferma ... già il Decreto Fiscale del 2019, all'epoca del Governoverde, ha previsto lo stralcio ... La manovra C'è dietro un giallo. Lite sulle coperture. Ballano 10 mld Il giallo della manovra 2023. Potrebbe essere il titolo di un successo, un vero best seller, di Agatha Christie, se la famosissima scrittrice britannica fosse ancora viva. La Legge di Bilancio, la pri ...Il deficit previsto nella manovra non avrà alcun impatto sull’aumento del Prodotto interno lordo. Non era mai accaduto finora ...