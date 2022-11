La manovra già non basta A Meloni potrebbero servire altri 60 miliardi per il 2023

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Le misure per il caro bollette coprono solo i primi tre mesi. L'economista Rizzo: "Le risorse per aiutare famiglie e imprese ad affrontare il caro-energia sono debito 'buono'. Ma chi è stato più virtuoso di noi in passato, ora può permettersi sforamenti più generosi, come la Germania"